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Gündem
AA 28.05.2024 16:48

TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

TCG Kınalıada korveti, Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.

TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, eğitimlere ait fotoğraflara da yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Tayland
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