TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadesi kullanıldı.

Japonya seyrine devam eden ????????TCG KINALIADA korvetimiz, 25 Mayıs 2024 tarihinde Tayland Deniz Kuvvetlerine ait ????????HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0yfG1Sgh1W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2024

Açıklamada, eğitimlere ait fotoğraflara da yer verildi.