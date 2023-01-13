Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT Haber'e konuk oldu, Rami Kütüphanesi'ni anlattı.

Ersoy, kütüphanenin yeni bir kültür merkezi ve sosyalleşme alanı olacağını söyledi.

"Burası sadece bir kütüphane olarak kullanılmıyor, bir yaşam merkezi haline geliyor ve kültür sanatla da destekleniyor artık burası bir cazibe merkezi. Çok özel bir millet bahçesi yaptık, insanlar keyifli vakit geçirmek için de buraya gelsinler. Gelmişken kitap okusunlar. İçine güzel kafeteryalarda yerleştirdik. Dedik ki sadece kütüphane ve millet bahçesi olmasın kültür ve sanatla da destekleyelim içine bazı noktalarda etkinlik alanları oluşturduk."

Rami Kütüphanesi bugün açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, @trthaber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/EabJ9EA3Pt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2023

4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi var

250 yılı aşkın tarihi olan kışlada hayata geçirilen kütüphanenin, 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

36 bin metrekarelik kapalı alanı olan kütüphane, okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları ve sergi gibi imkanlara sahip.

Bakan Ersoy, Türkiye ve dünya genelinde ünlü olan yazarların imza günleri ve söyleşi günlerinin de olacağı etkinliklerin düzenleneceğini vurguladı.

"Kütüphanede 20 binden fazla kitap bulunuyor"

Dev yapı içinde 10 ihtisas kütüphanesi kuruldu.

Ersoy, kütüphaneyle ilgili şu bilgileri de verdi:

"Türkiye'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni oluşturduk. Şu an için 20 binden fazla kitap var, birkaç hafta içinde bu sayı 30 bini geçecek. Türkiye’de Atatürk ile ilgili yayınlanmış bütün kitapları topladık."

