AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"15 Ocak'a yetişme imkanı yok"

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.

"Düzenleme geçici işçileri de kapsıyor mu?" sorusunu Elitaş, "Geçici işçiler burada yok." diye yanıtladı.

Taşeronlarla ilgili çalışmadaki son durumun sorulması üzerine Elitaş, "Sayın Bakan, açıklama yaptı ama biz henüz o konuda bilgi sahibi değiliz. Hangi konuyu çalışıyorlar, içeriği, kapsamı nedir bilmiyoruz. Teknik olarak onlar çalışacaklar sonra TBMM'ye gelecek. TBMM kanun yapma tekniği kapsamında değerlendirmesini yapacak." karşılığını verdi.