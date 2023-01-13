Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kütüphanenin haftanın her günü, 24 saat hizmet vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rami'yi sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de yapılabileceği bir kültür merkezi olarak planladık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kütüphaneye dönüştürdüğümüz Rami Kışlası'nın tarihimizde önemli yeri vardır. Burası gıda çarşısına dönüştüğünde biz de burada peynir, sucuk, pastırma sattık. Geçmişimizi unutmamız mümkün değil. Burada ben top da oynadım. Buraların yabancısı değiliz. Ama hepsinden öte Sultan 2. Mahmut Osmanlı-Rus Savaşı'nın askeri ve idari yönetimini bu kışladan yönetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/U7gj5C3px6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2023

Zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri dönüştürmek istediğimiz çalışmalar sonunda bitti. Burayı bir kültür merkezi olarak planladık. Haftanın her günü, 24 saat olarak gençlerimize hizmet verecek. 110 bin metrekarelik yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. İlk etapta 2 milyon kitapla hizmete başlıyoruz. Kitap sayımız zaman içinde artacak.

Buranın yapımında emeği geçen, başta sayın bakanımız olmak üzere herkesi özellikle tebrik ediyorum. Gerçekten bu eser her türlü takdirin üzerinde bir eser. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdada karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefine adım adım yaklaşıyoruz.

Kalkınmanın bir bütün olduğuna, en başında da eğitim ve kültür-sanatın olduğuna inanıyoruz. Bunun için hep birlikte kolları sıvadık.

Mesleki eğitimi güçlendirmek dahil tüm sistemi yeniden yapılandırdık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her alanda güçlendirdik. Düşüncesine, yüreğine, becerisine değer katan herkesin yanında olduk. Kültür sanat insanlarımızı özellikle teşvik ettik. Medeniyet güneşimizi en yükseğe taşıma gayesiyle koşuyoruz.

Geçtiğimiz 20 yılda, eğitim ve kültür sanatta geldiğimiz yeri görüyoruz. Ancak hedeflediğimiz yere henüz varamadığımızı da görüyoruz. Bunun için daha çok emek veriyoruz. Önümüzdeki dönem 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturacağız. Rami Kütüphanemizi bu büyük yürüyüşte yeni bir halka olarak görüyoruz.

Rami Kütüphanemiz geleceğe yatırımın bir eseri olacak. Ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını dilerim. Yurt içi ve yurt dışından kitaplarımızı buraya getireceğiz.

Rami Kütüphanesi hakkında

Toplam 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alanın yanı sıra ağaçlarla çevrili yapay bir göleti de barındıran kütüphane, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip.

Dört bin 200 kişilik oturma alanı bulunan komplekste, 0-3 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi yer alıyor.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan 10 adet ihtisas kütüphanesinin yanı sıra Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi de kitapseverlerin hizmetine sunulacak.

Şifahane'de kitap restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek

Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesindeki Şifahane'de gerçekleştirilecek kitap restorasyon çalışmaları ve arşiv bölümleriyle kadim bilginin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Etkinlik salonları, bireysel ve grup okuma salonları, atölye mekanları ile söyleşi, seminer ve sergi gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kompleks olarak tasarlanan kütüphane haftanın her günü açık olacak. İhtisas kütüphaneleri ve okuma salonları 24 saat hizmet verecek.

Global Sustainable Tourism Council'a (GSTC) akredite bir program olan Biosphere tarafından 30 Aralık 2022'de yapılan denetim sonucu Rami Kütüphanesi Sürdürülebilirlik Sertifikası aldı. Sürdürülebilir Müze Programı’na dahil olan dünyada 56 tesis bulunurken, Rami Kütüphanesi, Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk kurum oldu.

Rami Kütüphanesi hakkındaki ayrıntılı bilgilere "www.ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden erişilebiliecek.