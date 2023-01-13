Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: EYT'de endişe olmasın, yetiştireceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
Elitaş, EYT düzenlemesiyle ilgili de bilgi verdi. "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir" dedi.
Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Elitaş, "Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi" şeklinde konuştu.
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