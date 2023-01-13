AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Elitaş, EYT düzenlemesiyle ilgili de bilgi verdi. "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir" dedi.

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Elitaş, "Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi" şeklinde konuştu.