Sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'e sunulan düzenlemenin önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

Elitaş, açıklamalarında şunları kaydetti;

Sözleşmeli personel kadroya geçişle birlikte görevde yükselme tayin hnakkı elde edecek. İstihdam edilecek sözleşmeli personel bundan sonra 4/B üzerinden istihdam edilecek. Düzenleme 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsayacak.

Kadroya geçişte şartlar ne olacak?

Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma, sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek.

Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.