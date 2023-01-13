Ak Parti İstanbul İl Teşkilatı, "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başlatıyor.

Program, İstanbul’da oy kullanılacak yaklaşık 32 bin sandığı kapsayacak.

Seçim kampanyasının yeni ayağını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısıyla anlattı.

"39 ilçemizde 180 adet temsili olarak bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, MKYK üyelerimizin, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizin oy kullandıkları sandıklarda üyelerimizle ve seçmenlerimizle buluşmasını hedeflediğimiz irade sende sandık güvenliği konseptiyle temsili olarak bugün başlatmış oluyoruz."

AK Parti seçmenle buluşuyor

Programa, AK Parti'nin tüm kademelerinden katılım olacak. Amaç, "sandık güvenliği" hakkında farkındalık oluşturmak.

Kabaktepe toplantılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sandıktaki seçmen üye yoğunluğuna göre 50 kişiyle 100 kişi arasında seçmenimizle ve İstanbul'daki üyelerimizle konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz İstanbulumuza, Türkiyemize dair hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı tek tek ifade ettiğimiz toplantılar olacak."

"İstanbul'da 4 milyona yakın seçmen ziyaret edildi"

AK Parti İstanbul İl Başkanı, “Yüz Yüze 100 Gün” ve "Birlik, İrade, Zafer" programlarına değindi.

"İstanbul'umuzda 3 milyon 936 bin 287 seçmenimizle görüşmüşüz. 6 milyon 893 bin seçmenimiz daha var görüşeceğimiz. 4,5 milyon haneyi ziyaret etme hedefine yaklaştık."