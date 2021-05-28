Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birtakım ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a geldi.

Bakan Dönmez, ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne yaptı. Bakan Dönmez'i, Aydın Valiliği önünde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı ile protokol üyeleri karşıladı.

Dönmez Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız kara alanında yapmış olduğumuz petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini ortaya çıkan bazı verileri kamuyla paylaşmıştı. Türkiye Petrolleri aramayı sadece denizde yapmıyor. Karada da arama çalışmalarına devam ediliyor. Onların emeğini de hamdolsun almaya başladık.

Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış bulunmaktayız" dedi.

"Kapatılmış kuyudan da üretim sağladık"

Hedeflerinin 2023 yılında 100 bin varil üretim olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki son keşif hariç. Enteresan olan bir başka tarafı da geçmişte aranmış ama bulunamadığı ifade edilerek, betonlaşmıştı. Son birkaç yıldan beri üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Buralardan da neticeler almaya başladık.

Kapatılmış kuyudan da günlük yaklaşık 4-5 bin varil bir üretim sağladık. İnşallah hem kara da hem denizde kendi alanımızda olan bu hidrokarbon zenginlikleri var. Bu kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak amacımız var.

Maalesef özellikle enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir durumumuz söz konusu. Biz bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Ana temalarımızdan birisi de yerli kaynaklardır. Yerli teknolojiyi insanımızın hizmetine sunma arzusundayız" diye konuştu.