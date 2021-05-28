Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Limanı'nda 6,2 milyon adet "captagon" yakalanmasına ilişkin Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Muş, geçen yıl halk sağlığını tehdit eden başta uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler olmak üzere, elektronikten tekstil ürünlerine tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda kaçakçılık girişimlerinin önüne geçtiklerini söyledi.

İlk 5 aydaki kaçak eşya yakalamaları

Bu çerçevede ekiplerin, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 4 milyar 404 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğini hatırlatan Muş, şunları söyledi:

"2021 yılının ilk 5 ayında ise titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, ekiplerimizce 2 milyar 440 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilerek, ülke ekonomisine ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğine kast edenlere önemli darbeler indirildi. Özverili çalışmalarımız neticesinde gerçekleştirilen yakalamalar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 artış gösterdi."

"1 milyar 360 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirdik"

Muş, kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutunun uyuşturucu alanında gerçekleştiğini belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele vizyonumuzun temelini ise uyuşturucu maddelerin daha sınır kapılarımızdayken tespitinin sağlanması oluşturmaktadır" dedi.

Bu vizyon çerçevesinde, geçen yıl 5'i rekor niteliğinde olan yakalamalar dahil olmak üzere, yaklaşık 9,7 ton uyuşturucu ele geçirdiklerini hatırlatan Muş, şu bilgileri paylaştı:

"Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 400 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2021 yılının aynı döneminde ise, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, yüzde 140'lık artışla, yaklaşık 1 milyar 360 milyon değerinde, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik"

"Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız"

Bakanlığın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, insan kaynağı ve teknik donanımla açısından sürekli yeni yatırımlar yaptığını belirten Muş, bu alandaki kapasitenin devamlı olarak güçlendirildiğini söyledi.