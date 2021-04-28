Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.
Çavuşoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le görüştük. Dünyadaki insani krizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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