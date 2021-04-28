Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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