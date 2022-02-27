Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.
Etiketler: Son Dakika Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
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