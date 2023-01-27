Bakan Çavuşoğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Köklerden, göklere…Yerli üretim, milli gurur" sözlerini kullandı.
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkin dış politikasına ve Türkiye markasına verdiği güçlü destek için Baykar Teknoloji ailesine teşekkür etti.
Köklerden, göklere…— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 27, 2023
Yerli üretim, milli gurur! ????????
Etkin dışpolitikamıza ve #Türkiye markasına verdikleri güçlü destek için @BaykarTech ailesine teşekkür ediyorum. @selcuk @haluk
????Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi pic.twitter.com/JLE9sbMhOt
Baykar Teknoloji'nin Twitter hesabından da "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Çavuşoğlu'nu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk" paylaşımında bulunuldu.
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