Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Köklerden, göklere…Yerli üretim, milli gurur" sözlerini kullandı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkin dış politikasına ve Türkiye markasına verdiği güçlü destek için Baykar Teknoloji ailesine teşekkür etti.

Baykar Teknoloji'nin Twitter hesabından da "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Çavuşoğlu'nu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk" paylaşımında bulunuldu.