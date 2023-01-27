Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Avrupa’da İslam düşmanlığının durmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez, ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır.

Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek" ifadelerini kullandı.