Skandal görüntülerin adresi bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu.

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.



İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti, cuma namazından çıkan Müslümanları tahrik etmeye çalıştı.

Türkiye Büyükelçiliği önünde provokasyona devam etti



Paludan daha sonra, çirkin saldırısını tekrarlamak için Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gitti.



Burada da Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a saldırdı.



Danimarka polisi saldırıları izlemekle yetindi. Hatta çirkin saldırı esnasında Paludan'ın etrafında koruma çemberi oluşturdu.





Türkiye çirkin eylemlere tepki gösterdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun yeniden işlenmesine izin verilmesinin en güçlü şekilde lanetlendiği ifade edildi.Eylemin, Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştirdiğine vurgu yapıldı.Provokasyona izin verileceğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmış,,Türkiye'nin söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığı iletilmişti.

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan 21 Ocak'ta İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eylemi düzenledi.



24 Ocak'ta da İslam ve göç karşıtlığıyla bilinen Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Kur'an-ı Kerim'e saldırmıştı.