Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde Ostbahnhof Tren Garı'nın yakınında kurulan 3 küçük eve, 30 Ocak Pazartesi günü evsizler yerleştirilecek.

Evsizlerin, belirli bir süre güvenli şekilde kalması amacıyla tasarlanan 3,2 metrekarelik küçük evlerin, bu kişilere az da olsa mahremiyet, hava koşullarına, saldırılara ve hırsızlığa karşı koruma sağlayacağı belirtildi.

İyi bir yalıtıma sahip olduğu söylenen evlerde bir yatak, portatif tuvalet, yangın söndürücü ve piknik tüpü bulunuyor.

Söz konusu evlerin yeni sakinlerinin, sosyal hizmetler uzmanlarınca düzenli ziyaret edileceği belirtildi.

Evsizlerin, 2-2,5 yılda konuta geçiş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor

Friedrichhain-Kreuzberg Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Çalışma ve Sosyal İşler Sorumlusu Oliver Nöll, projeyle bu evlerde kalacaklara kalıcı bir barınma değil, 2-2,5 yılda bir konuta geçiş yapmalarının sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Küçük evlerde, bu zaman zarfında bir kişinin kalacağını anlatan Nöll, evde kalan kişinin sürekli kalacağı bir konuta daha erken geçmesi durumunda, bir başka evsizin onun yerini alabileceğini söyledi.

Nöll, “Buraya taşınan insanlar, kurallara uyarlarsa prensipte bu evde 2-2,5 yıl kalabilecekleri güvencesine sahipler” dedi.

Buralarda kalacak evsizlerin, sokaklarda sosyal çalışma yapan belediye çalışanlarınca seçildiği bilgisini paylaşan Nöll, “Onlar, bu çevreyi tanıyor ve herkesin bunu (evde kalmayı) istemediğini biliyor. Bazıları da psikolojik sorunlar gibi çeşitli sebeplerden ötürü bu projeye uygun değil. Bunları bilen çalışanlar, bize buraya kimin taşınacağını öneriyor" diye konuştu.

Nöll, dışarıdaki hava sıcaklığı eksi 10 santigrat olsa bile "küçük evlerin" içinin, yalıtım ve vücut sıcaklığı sayesinde artı 10-15 santigrata kadar çıktığının kendisine söylendiğini aktararak evlerin çok sade şekilde döşendiğini anlattı.

Bilimsel olarak da takip edilecek

Projenin ilçedeki Uyum ve Sosyal İşler Dairesince bilimsel olarak da takip edileceğini belirten Nöll, bununla projenin bu sürede hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının ortaya konulacağını aktardı.

Nöll, bu evleri ilçenin başka yerlerine koymak için incelemeler yaptıklarını belirterek mevcut yerde “küçük evlerin” sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin şimdiden bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Neukölln ilçesinin de projeye katılacağı ve bu ilçede de evsizler için "küçük evler" kurulacağı aktarıldı.