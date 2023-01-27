Fransız basınındaki haberlere göre polis, 47 yaşındaki şüpheliyi Paris'teki Saint-Laurent Rum-Katolik Kilisesi'ndeki yangını çıkarttığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Ukraynalı olduğu belirtilen şüpheli, akli dengesi test edilmek üzere psikiyatri servisine nakledildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Ocak'tan bu yana birçok kiliseye yönelik kundaklama girişimi yapılmış, bir kilisede ciddi hasara yol açan kundaklamalara ilişkin savcılık soruşturma başlatmıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan kundaklama girişimlerini kınamış ve Piskoposluğun yanında olduğunu ifade etmişti.