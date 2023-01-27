Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da kiliseleri kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli psikiyatriye gönderildi
Fransa'nın başkenti Paris'te kiliselere yönelik artan kundaklama olayları nedeniyle savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, psikiyatri servisine sevk edildi.
Fransız basınındaki haberlere göre polis, 47 yaşındaki şüpheliyi Paris'teki Saint-Laurent Rum-Katolik Kilisesi'ndeki yangını çıkarttığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Ukraynalı olduğu belirtilen şüpheli, akli dengesi test edilmek üzere psikiyatri servisine nakledildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Ocak'tan bu yana birçok kiliseye yönelik kundaklama girişimi yapılmış, bir kilisede ciddi hasara yol açan kundaklamalara ilişkin savcılık soruşturma başlatmıştı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan kundaklama girişimlerini kınamış ve Piskoposluğun yanında olduğunu ifade etmişti.
Etiketler: Fransa
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