Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her devletin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ülkedeki diplomatik misyonları koruması gerektiği, Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

Musevi'ye, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, diplomatik misyonlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu bildirildi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Musevi'den İran'ın ilgili makamlarınca, terör eyleminin failinin bir an önce adalet önüne çıkarılması, terör eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması, suçun organizasyon ve işlenmesine karışan diğer kişilerin tespit edilerek cezalandırılması şiddetle talep edildi.

Musevi'ye, İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı planlı kampanyadan duyulan rahatsızlık ve yaşananların zaten karmaşık ilişkileri daha da gerginleştirdiği belirtildi.

Büyükelçi Musevi ise Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziye dileğinde bulundu.

Musevi, olayın İran'ın ilgili kurumlarınca araştırıldığını, soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuna geniş bilgi verileceğini kaydetti.