Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev: Bu bir terör saldırısıdır, İran teröristleri cezalandırmalı
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulması ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" dedi.
Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" paylaşımında bulundu.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti.
Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırgan, Büyükelçiliğin güvenlik amirini katletmiş, 2 güvenlik görevlisini yaralamıştı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev İran
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