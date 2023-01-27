Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırgan, Büyükelçiliğin güvenlik amirini katletmiş, 2 güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.