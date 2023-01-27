Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi ikiyüzlülük
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu ifade etti.
Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Bu girişimin engellenmesini doğru bir karar olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Çelik, "İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim'in yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin, ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır" dedi.
Anti-semitizm ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Çelik,
"İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Etiketler: İsveç Ömer Çelik
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