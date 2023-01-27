Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu girişimin engellenmesini doğru bir karar olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Çelik, "İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim'in yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin, ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Anti-semitizm ve İslam düşmanlığının insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Çelik,

"İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.