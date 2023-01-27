Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;
"Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır."
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2023
Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır. ????????????????
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