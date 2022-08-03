Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biraz önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihraç edeceği ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi.https://t.co/5dbr86QlIC pic.twitter.com/Jg3rHMF0tc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2022

"Türkiye’ye yönelik umut artıyor"

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihraç edeceği ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi.

Bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledik. Türkiye’ye yönelik umut artıyor. Biz de bunu yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerek bölgemizin gerekse dünyanın huzuru, barışı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."