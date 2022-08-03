Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Ege Denizi'nde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildi.
Açıklamada, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." denildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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