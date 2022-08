Siyasi partiler, 2023'te yapılacak seçimler için saha çalışmalarını hızlandırdı. 1 yıldan az bir süre kalan seçimler için Cumhur İttifakı tam kadro sahada.

AK Parti'de teşkilat Anadolu turuna çıktı. İlçe ve köyler tek tek ziyaret ediliyor, çalınmadık kapı bırakılmıyor. Milletvekilleri ve parti yönetimi kendi bölgelerinde seçmenle buluşuyor.

İstanbul içinse ayrı bir planlama yürütülüyor. "Yüz Yüze 100 Gün" programı ile her ilçede, her mahallede vatandaşa ulaşılıyor, seçmenden gelen talepler not ediliyor.

Veriler ekim ayı başında rapor haline getirilerek Genel Merkeze sunulacak.

MHP'de ilk miting Sivas'ta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Bahçeli, eylül ayında Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum'da mitingler yapacak.

"2023'e doğru: Aday belli, karar net" sloganıyla yapılacak mitinglerden ilki Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak. Bahçeli, önemli mesajlarını bu kez miting meydanlarından verecek, partisinin temel stratejilerine dikkat çekecek.

Cumhur İttifakı'nın hedefi, 2023 seçimlerinden de zaferle çıkmak.