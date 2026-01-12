Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.01.2026 18:49

Borsa günü rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 12.254,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa günü rekorla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.378,76 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü 9 günlük pozitif seyrini koruyarak rekor seviyeden tamamladı.

