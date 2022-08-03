Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

Denizyolu tahıl koridorundan geçerek Türk karasularına gelen ilk gemi olan Razoni'nin denetimi, Bakanlığımız uzman personelinin de katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Herhangi bir eksikliği olmayan gemi Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı geçişine başladı. pic.twitter.com/uu1kVkTWYZ — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) August 3, 2022

Denetim tamamlandı

Denetim sırasında geminin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.