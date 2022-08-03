Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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