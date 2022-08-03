Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen programda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021'de yakaladığı başarıyı 2022 yılının 7 ayında da devam ettirdiğini belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi 7'inci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisini sürdürdü. Yılın ilk 7 ayında Türkiye toplamda 144,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 28,7 oranında artışla 47,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır. Temmuz ayı ithalatımız ise 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

"İhracatımız ekonomimizin lokomotifi olmaya devam etmektedir"

Dolar-euro paritesine değinen Muş, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 1,20 olan avro-dolar paritesinin, 2022 Ocak-Temmuz döneminde 1,08 olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Önceki yılın paritesi değişmemiş olsaydı avro cinsinden yapılan ihracatımız, 2022 yılının ilk yedi ayında 7 milyar 96 milyon dolar, ithalatımız ise 5 milyar 429 milyon dolar daha yüksek olacaktı." diyen Bakan Muş, paritedeki gelişmenin etkisiyle dış ticaret açığının yaklaşık 1,6 milyon dolar daha fazla olduğunu, bu bakımdan, paritenin nominal etkisinin dış ticaret açığı üzerinde olumsuz gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Muş, paritedeki bu düşüşün, dış ticaret dengesi üzerinde risk unsuru olarak öne çıktığını aktardı.

Tüm bu dış kaynaklı gelişmelere rağmen 248,4 milyar dolara ulaşan 12 aylık ihracatla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Kıymetli ihracatçılar, sizlerin özverili çalışmalarıyla, ihracatımız ekonomimizin lokomotifi olmaya devam etmektedir. Dünyanın en büyük ekonomilerinin tökezlediği bir dönemde, 2022 yılının ilk çeyrek büyümesinin yarısından fazlası net mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olmuştur. Nitekim, IMF'nin temmuz ayı raporunda küresel ekonomik büyüme tahminleri düşürülürken, ülkemizin 2022 yılı büyüme tahmini 1,3 puan artışla yüzde 4'e yükseltilmiştir."

Muş, gelen öncü verilerden, söz konusu performansın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini izlediklerini aktardı.

"Türkiye ekonomisi, 3 milyon 573 bin ilave istihdam yaratmayı başarmıştır"

Sanayi üretiminde, Temmuz 2020'de başlayan yıllık bazlı artışın, 2022 mayıs ayında da yüzde 9,1 ile devam ettiğini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Bu noktada, üretim tarafında hız kesmeden yola devam ederken, bu durumun istihdam verilerine güçlü bir şekilde yansıdığının da özellikle altını çizmek isterim. 2022 mayıs ayı itibarıyla, salgın öncesi döneme göre Türkiye ekonomisi, 3 milyon 573 bin ilave istihdam yaratmayı başarmıştır. İşgücünde de yükselişin sürmesi ve işgücüne katılım oranının serideki en yüksek seviyede olması, ekonomimizdeki güçlü performansın reel sektöre olumlu yansıdığını göstermektedir. Salgınla birlikte yaşanan tüm zorlu süreçlerin ardından, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan belirsizliklere karşın, önümüzdeki aylarda turizm gelirlerimizde yüksek artışlar öngörmekteyiz. Nitekim, haziranda ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119 artış göstererek, 5,6 milyon kişiye ulaşmış olup, 2019 yılı ile kıyaslandığında salgından sonraki en güçlü seviyesine yükselmiştir."