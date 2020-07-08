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Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Domonic Raab ile bir araya gelecek.
İki bakanın görüşmesinde serbest ticaret anlaşması, turizm, ikili ve bölgesel konuları ile Covid-19 ile mücadelenin ele alınması bekleniyor.
Bakan Çavuşoğlu’nun dönmeden önce Londra’da havaalanında ziyarete ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı dominic raab covid-19 yeni tip koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25
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