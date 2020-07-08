Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Domonic Raab ile bir araya gelecek.

İki bakanın görüşmesinde serbest ticaret anlaşması, turizm, ikili ve bölgesel konuları ile Covid-19 ile mücadelenin ele alınması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun dönmeden önce Londra’da havaalanında ziyarete ilişkin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.