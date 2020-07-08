Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon’un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.