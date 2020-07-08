Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabıdan yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

"Son teröriste kadar devam edecek"



Açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.