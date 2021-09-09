Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Halid el-Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına dördüncü kez seçilen Halid el-Mişri'yi ağırladı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Mişri'yi misafir ettiklerini belirterek, Libya'daki gelişmeler ile seçim sürecini ele aldıklarını kaydetti.
Bugün #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Halid Meşri'yi misafir ettik, #Libya’daki gelişmeleri ve seçim sürecini etraflıca ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 9, 2021
Kardeş Libya’ya güçlü desteğimizi sürdürecek, işbirliğimizi her alanda ilerleteceğiz. ???????????????? pic.twitter.com/z7vbsVKox8
Bakan Çavuşoğlu, "Kardeş Libya’ya güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." mesajını paylaştı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya
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