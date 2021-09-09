CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşadığımız olaylar kuruluşta aldığınız kararların doğruluğunu göstermektedir. Bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız. Sayın Genel Başkanım bugün içeride ve dışarıda yaşadığımız her olay kuruluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bize göstermektedir. Eserin olan CHP Genel Başkanından en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz"

Parti Meclisi toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz" dedi. Kişisel çıkar peşinde koşmadıklarını vurguladı.

“98 yılın verdiği güçle, idealle, umutla geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Geleceği inşa ederken de 'Her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi insan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin evlatlarımızın geleceği için çok önemli. Bizim kişisel hiçbir beklentimiz yok. Herhangi kişisel bir çıkar peşinde asla koşmuyoruz. Demokrasiyi güçlendireceğiz."