Sağlık Bakanlığınca COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Tüm vatandaşlarımı mücadelemize güç katmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak COVID-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" sözlerini kullandı.

Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC’ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak KOVİD-19’la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/6GgYpElniv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2021

Seri üretme ne zaman geçilecek?

Yerli inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın klinik çalışmaları devam ediyor. 46 gönüllüye uygulanan aşılarda herhangi bir yan etki görülmedi. Seri üretime kış gelmeden başlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durum hakkında açıklama yapmıştı.

Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını söyleyen Koca, "Sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz" demişti.