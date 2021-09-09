Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor" sözlerine de yer verildi.