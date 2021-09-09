Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor" sözlerine de yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Bb8gCze5jE
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