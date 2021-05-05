Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün geldiği Bosna Hersek'te ilk durağı başkent Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği oldu.

Kovaçi Şehitliğini ziyaret eden Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek, tüm Bosna şehitleri için dua etti.

Daha sonra tarihi Başçarşı'ya yürüyerek gelen Çavuşoğlu, yol boyunca çarşı esnafıyla sohbet etti.

Çarşı turu yapan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet tarihi Gazi Hüsrev Bey Cami ve Türbesini ziyaret etti. Bosna Hersek İslam Birliği'nde görevli imam, Bakan Çavuşoğlu'na caminin tarihi ve bünyesindeki medrese hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic tarafından verilen iftara katıldı.

Yoğun diplomasi trafiği bugün de devam etti

Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki yoğun diplomasi trafiğine bugün de devam etti. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında ilk olarak Bosna Hersekli mevkidaşı Bisera Turkovicle bir araya gelerek baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan bu görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yeni tip koronavirüs ile mücadelelerine desteğimiz sürecek"

Çavuşoğlu, Saraybosna'da, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija ile iş insanlarımızın durumunu ele aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile ticaret hedefinin 1 milyar dolar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Serbest Ticaret Anlaşmamızı buna göre gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelelerine desteğimiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tegeltija da Bosna Hersek'in, en çok Türkiye ile anlaşma imzaladığına dikkati çekerek, "Askeri, güvenlik, polis eğitimi, çevre ve su yönetimi gibi daha birçok alanda ise imzalama sürecinde olan iş birliklerimiz var." bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı gün boyunca sürdürdüğü resmi temasların ardından Saraybosna’dan ayrıldı.