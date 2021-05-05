Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hıdırellez mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, "Doğanın yeniden uyanışı olan baharın simgesi Hıdırellez'in, milletimiz ve tüm insanlık için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" sözlerini kullandı.
Doğanın yeniden uyanışı olan baharın simgesi #Hıdırellez'in milletimiz ve tüm insanlık için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/OHMTJ4Eo8K— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 5, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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