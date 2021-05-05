Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, "Doğanın yeniden uyanışı olan baharın simgesi Hıdırellez'in, milletimiz ve tüm insanlık için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" sözlerini kullandı.