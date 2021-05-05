Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk heyeti Kahire'de
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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