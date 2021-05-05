Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği söyledi.

Akar, mücadelenin terörle, teröristle olduğunun altını çizdi. Amaçlarının Irak’ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu vurguladı.

Irak'ın kuzeyinde 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinden üs bölgelerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Nisan'da Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını başlatmıştı.

[Irak'ın kuzeyindeki terör kampları. Harita: TRT Haber]

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 68 terörist etkisiz hale getirildi.