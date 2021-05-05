Kanuni Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni Sondaj Gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını söyledi. Gemi ilk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak.
Bakan Dönmez, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 5, 2021
İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.
Hayırlı, uğurlu olsun. #DenizlerdeKanuniDevri pic.twitter.com/aPxZD2i1T3
12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor
Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de TPAO'nun envanterine katılmıştı.
Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen 6. nesil derin sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.
Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.