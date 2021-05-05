Bakan Dönmez, Twitter adresinden yaptığı duyuruda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.



İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.



Hayırlı, uğurlu olsun. #DenizlerdeKanuniDevri pic.twitter.com/aPxZD2i1T3 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 5, 2021

12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor

Gemicilik hizmetlerinin yanı sıra sondaj platformu ve teknik hizmetleri de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olan Kanuni, 31 Ocak'ta 2020'de TPAO'nun envanterine katılmıştı.

Güney Kore'de Samsung tarafından 2012'de üretilen 6. nesil derin sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Türkiye şu anda sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'la denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.