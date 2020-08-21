Türkiye'nin tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayağını denizlerdeki sondaj çalışmaları oluşturuyor. Bu vizyon çerçevesinde 2 sondaj gemisi 2 de sismik araştırma gemisi Mavi Vatan'da faaliyet yürütüyor.

İşte, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'i karış karış arayan o kahramanlar ve sizler için hazırladığımız 4 kahramanın posterleri.

Mavi Vatan'ın "Fatih"i

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi.

2018 yılında faaliyete başladı.

Boyu 229 metre, genişliği 36 metre.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

64 metre yüksekliğinde sondaj kulesi var.

Aktif konumlanma teknolojisine sahip.

Haziran 2020'den itibaren Karadeniz'de görev yapıyor.

Derinliğin efendisi "Yavuz"

2018 yılında faaliyete başladı.

Boyu 229 metre, genişliği 36 metre.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip.

6 metreye kadar olan dalgalarda bile sondaj yapabiliyor.

Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunuyor.

Denizler hakimi "Barbaros"

2013 yılında faaliyete başladı.

İki ve üç boyutlu sismik arama yapabilme özelliğine sahip.

Boyu 84 metre, genişliği 17 metre.

Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor.

Yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik yapılıyor.

Gemide helikopter pisti bulunuyor.

Buzullarda çalışma özelliğine sahip.

Su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri.

Akdeniz'e nam salan "Oruç Reis"

Tamamen yerli imkanlarla üretildi.

2017 yılında faaliyete başladı.

Boyu 87 metre, genişliği 23 metre.

Modern sevk ve manevra sistemlerine sahip.

Deniz tabanını ayrıntılı görüntüleyebiliyor.

15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntülüyor.

Su altı aracı ile bin 500 metre derinlik ayrıntılı izleniyor.

Uluslararası standartlarda helikopter pistine sahip.

27 gemi adamı, 28 araştırmacı görev yapıyor.