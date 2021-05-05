2018 yılından itibaren her yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi veriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen açıklamaya göre, bu yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Siber dolandırıcılar emeklilerin bayram ikramiyelerini almak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Siber dolandırıcıların izlediği yolları ve dolandırıcılardan korunma yöntemlerini Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/6X70tBXH7r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 5, 2021

"Bayram ikramiyeniz tanımlandı" SMS'i atılıyor

Siber güvenlik uzmanları, bayram ikramiyesinin emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödeneceğini ancak siber suçluların vatandaşları kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirtiyor.

Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’lerde, “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ifadelerine yer veriliyor.

"Linke tıklanıldığında tüm paralarından olabiliyorlar"

Dolandırıcıların oltalama saldırılarını tercih ettiğini söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Aslında saldırı hep aynı saldırı ama gündeme göre şekil değiştiriyor. Bugün gündemimiz bayram ikramiyeleri. Sanki size bayram ikramiyesi gelmiş ve o ikramiyenin hesabınıza tanımlanması için gerekli adımları yapmanız gerekiyormuş gibi bir link gönderiyorlar SMS'le. E-Devlet hizmetlerini aldığımız sitenin adresi gibi bir adres yazıyorlar. Linke tıklanıldığında maalesef tüm paralarından olabiliyorlar" dedi.

Gelen mesajlardaki linklere tıklanılmaması gerektiğini söyleyen Demircan, "Telefonunuzun içindeki bir zaafiyetten tüm telefonunuzun kontrolünü sağlayabiliyorlar. Tüm telefonun kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline tek bir tıkla verebilirler" şeklinde konuştu.