Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.



Operasyonlarda şimdiye kadar 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar yer aldı.

Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timleri tarafından imha ediliyor.