Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen silah ve patlayıcıların görüntülerini paylaştı.
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor.
Operasyonlarda şimdiye kadar 68 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar yer aldı.
Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timleri tarafından imha ediliyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
Son Haberler
- 15:31
- 15:25
- 15:19
- 15:11
- 15:21
Sıradaki Haber
Bakan Yanık: Üniversitelerimiz farklı engel gruplarından 50 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz