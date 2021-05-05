Lübnan asıllı Mohamad Al-Jamal Avrupa'ya gidebilmek için göçmen kaçakçılarıyla anlaştı. Başka birine ait pasaportu satın alan Al-Jamal, yeni ameliyattan çıkmış hasta kılığına girdi.

Refakatçi gibi davranan İsrailli çete üyesi, Mohamad Al-Jamal'e İstanbul Havalimanı'nda eşlik etti.

Sıra pasaport kontrolüne gelince, tekerlekli sandalyedeki sözde hastanın konuşamadığını söyledi.

Kaçakçılık planı pasaport kontrolünde bozuldu. Polis şüphelendiği Lübnanlı yolcunun maskesini indirmesini istedi. Risk analiz odasında yüz hatları ve parmak izi taramaları yapıldı. Pasaportun ona ait olmadığı anlaşıldı.

Mohamad Al-Jamal ve refakatçisi gibi davranan çete üyesi gözaltına alındı. Pasaportun asıl sahibi de havalimanında yakalandı.