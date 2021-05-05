Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığının havadan personel atlatma görevini icra ettiğini açıkladı.

Havadan personel atlatma görevinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımız ve 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığımızın katılımıyla personel atlatma görevi icra edildi" denildi.