Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, 24 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Aşı tedarikine yönelik çalışmalar ise sürüyor. Bugüne kadar Çin ile 100 milyon, Almanya ile 90 milyon, Rusya ile de 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldı.

Rusya ile imzalanan anlaşmayla, Türkiye'de ortak aşı da üretilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telefon görüşmesinde COVID-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konularını ele aldı.