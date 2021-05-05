DEAŞ'a fon sağlayan şüpheliler MASAK raporunda
DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin para transferlerine ilişkin detaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulunun raporuna yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan şüphelilere 3 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
"İnfak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DEAŞ'lı kadın teröristlerin salıverilmesi için göndermişler
Şüphelilerin "infak" adı altında topladıkları paralara ilişkin detaylar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer aldı.
DEAŞ'a fon sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden para topladıkları, para transferlerini de aracı kişiler tarafından gerçekleştirdikleri belirlendi.
Şüphelilerin, topladıkları paraları Suriye'de, bölücü terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki el Hol kampında tutulan DEAŞ'lı kadın teröristlerin salıverilmesi için gönderdikleri tespit edildi.
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