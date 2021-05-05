Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK’dan kaçan 4 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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