İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.