Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek, "Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık" ifadesini kullandı.

