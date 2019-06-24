Türkiye dış politikada sıcak bir gündeme hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda o gündemi hatırlattı; Japonya, Çin ve Bosna Hersek'e gideceğini duyurdu.

Erdoğan, "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 23 Haziran 2019

G20 Liderler Zirvesi'nde Putin ve Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı Japonya'nın Osaka kentide 28-29 Haziran'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olacak.

Zirvede, S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ağırlıklı gündemlerden biri olması bekleniyor. Erdoğan, sistemlerin teslimatından önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek. Suriye başta olmak üzere bölgesel konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Erdoğan, S-400 alımına karşı çıkan muhatabı ile sorunlu konuları yüz yüze konuşacak.

Çin Devlet Başkanı ile ekonomik ve ticari ilişkiler görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrasında başkent Tokyo'da da temaslarda bulunacak. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e geçecek. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" kapsamında ortak çalışmalar ele alınacak.

Son durak Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise, Bosna-Hersek olacak.

Erdoğan, Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: TRT Haber